"Уралвагонзавод" отправил на Восточный баки для топлива ракеты "Ангара"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания "Уралкриомаш" (входит в "Уралвагонзавод") отправила на космодром "Восточный" первые емкости для заправки нафтилом ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5", сообщили в пятницу в пресс-службе корпорации.

"Стоит отметить, что емкости для хранения нафтила – это лишь часть большого государственного заказа "Уралкриомаша". Нынешней осенью предприятие планирует отгрузить для тяжелой "Ангары" целый комплекс систем", — сказали в пресс-службе.

Как рассказал генеральный директор АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов, первая партия оборудования уже отправилась на "Восточный". "Работа этапная, плановая. Разработка конструкторской документации и производство идут без сбоев, в штатном режиме. Гарантируем, что полностью весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен на космодром до конца 2019 года. Наши специалисты готовы к поездке на "Восточный" для участия в автономных и комплексных испытаниях", — сказал гендиректор, слова которого привели в пресс-службе УВЗ.

Ранее генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков доложил главе ГК "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, что в августе предприятие начинает поставку первого оборудования для строительства второй очереди космодрома "Восточный".

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".