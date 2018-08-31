"Уралвагонзавод" отправил на Восточный баки для топлива ракеты "Ангара"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания "Уралкриомаш" (входит в "Уралвагонзавод") отправила на космодром "Восточный" первые емкости для заправки нафтилом ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5", сообщили в пятницу в пресс-службе корпорации.
Как рассказал генеральный директор АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов, первая партия оборудования уже отправилась на "Восточный". "Работа этапная, плановая. Разработка конструкторской документации и производство идут без сбоев, в штатном режиме. Гарантируем, что полностью весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен на космодром до конца 2019 года. Наши специалисты готовы к поездке на "Восточный" для участия в автономных и комплексных испытаниях", — сказал гендиректор, слова которого привели в пресс-службе УВЗ.
Ранее генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков доложил главе ГК "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, что в августе предприятие начинает поставку первого оборудования для строительства второй очереди космодрома "Восточный".
В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".