Роскосмос не располагает сведениями о второй трещине в корабле "Союз"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Роскосмос не располагает информацией о второй трещине в корабле "Союз МС-09", пристыкованном к Международной космической станции, заявил РИА Новости в пятницу исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.

Ранее НАСА распространила отчет, согласно которому в "Союзе" выявлено две трещины, одна из которых — сквозная.

"Я, честного говоря, про вторую несквозную (трещину — ред.) ничего не знаю. Те фотографии, которые я видел, ничего не показывают", — сказал он Крикалев.

Ранее сообщалось, что ночью в четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.