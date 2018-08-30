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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На МКС произошла утечка воздуха‍, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что жизни и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.

"Корабль будет сохранен в результате использования ремонтного комплекта", — сказал глава Роскосмоса.

По его словам, изнутри на корабль поставят заплатку.

Ранее Рогозин рассказал, что сегодня ночью на МКС была нештатная ситуация — утечка воздуха, падение давления. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идёт утечка. Выяснилось, что виной всему микротрещина на корабле "Союз МС", пристыкованном к станции.