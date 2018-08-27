МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Космический научно-производственный центр имени Хруничева уже заключил контракты на создание 12 тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5", сообщил председатель его совета директоров Николай Севастьянов.

"В настоящее время суммарно 12. Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков "Ангары-А5"", — ответил Севастьянов в интервью газете "Коммерсант" на вопрос о количестве заключенных контрактов на тяжелые ракеты.

Он добавил, что к 2023 году планируется завершить в Омске создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет "Ангара", чтобы после 2024 года обеспечить с космодромов "Плесецк" и "Восточный" до восьми пусков "Ангары-А5" и двух пусков легкой ракеты "Ангара-1.2" в год.

"В 2019 году должен состояться следующий пуск тяжелой "Ангары"", — продолжил Севастьянов.

Кроме того, до 2021 года на московской площадке планируется изготовить порядка 20 "Протонов", на 16 из них уже есть контракты, сказал глава совдира центра Хруничева. Все они должны быть запущены до 2024 года, и производство этих ракет планируется завершить, рассказал он.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".