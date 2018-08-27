МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Космический научно-производственный центр имени Хруничева уже заключил контракты на создание 12 тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5", сообщил председатель его совета директоров Николай Севастьянов.
"В настоящее время суммарно 12. Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков "Ангары-А5"", — ответил Севастьянов в интервью газете "Коммерсант" на вопрос о количестве заключенных контрактов на тяжелые ракеты.
Он добавил, что к 2023 году планируется завершить в Омске создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет "Ангара", чтобы после 2024 года обеспечить с космодромов "Плесецк" и "Восточный" до восьми пусков "Ангары-А5" и двух пусков легкой ракеты "Ангара-1.2" в год.
"В 2019 году должен состояться следующий пуск тяжелой "Ангары"", — продолжил Севастьянов.
Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн.
В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".