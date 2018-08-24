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Источник: запуск спутников OneWeb переносится из-за неготовности аппаратов

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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Первый запуск спутников британской системы OneWeb с европейского космодрома Куру на российской ракете "Союз-2" переносится на февраль 2019 года из-за неготовности космических аппаратов, сдвигается и вся последующая программа пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время работы на внешней поверхности Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
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Группировки спутников британской компании OneWeb будет развернута с помощью российских ракет-носителей "Союз-2". Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей: пяти с космодрома Куру, 10 с Байконура и шести с космодрома Восточный.

"В связи с проблемами с изготовлением космических аппаратов первый пуск по программе OneWeb с космодрома Куру сдвигается как минимум на февраль 2019 года. Соответственно, происходит перенос и всех остальных запусков по этой программе. Первый пуск с Байконура состоится не ранее конца лета-начала осени 2019 года, а пуски с космодрома Восточный сдвигаются на 2020 год", — сказал собеседник.

Ранее первый квалификационный пуск намечался с космодрома Куру на декабрь 2018 года, а концу 2019 года система OneWeb должна была достичь минимальной рабочей конфигурации из 300 космических аппаратов и приступить к предоставлению коммерческих услуг доступа к интернету из любой точки мира.

"Перенос первого пуска на февраль и сдвиг всей программы пусков, даже при высоком темпе запусков во второй половине 2019 года, не позволит развернуть такое число космических аппаратов и работоспособной система OneWeb может стать лишь в первом квартале 2020 года", — отметил собеседник.

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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В рамках первого пуска с французского космодрома Куру из Французской Гвианы на орбиту должна быть выведена пробная серия из 10 спутников. В течение около полугода они будут проходить летные испытания, после чего начнутся пуски с Байконура. Во время каждого такого пуска на орбиту будет выводиться 32-36 космических аппаратов. Затем стартовая бригада переедет на Восточный, откуда также проведут пуски по программе.

"Предполагается, что темп запусков будет выше, чем один пуск в месяц. Уже изготовлено шесть ракет "Союз-2" – две из них отправлены на космодром Байконур, одна на космодром Куру, еще три хранятся на заводе в Самаре", — рассказал собеседник.

С космодрома Куру запуски будут проводиться ракетами "Союз-СТ-Б" и разгонными блоками "Фрегат-МТ", с Байконура и Восточного ракетами "Союз-2.1б" и разгонными блоками "Фрегат-М". Ракеты изготавливаются в Самаре на РКЦ "Прогресс", а разгонные блоки — в НПО имени Лавочкина.

Спутники для демонстрационного запуска будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defense and Space в Тулузе, а остальные – СП OneWeb и Airbus Defense and Space на заводе в США.

Пусковая площадка на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Космические аппараты OneWeb имеют массу около 150 килограммов и оснащены фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона. Спутники будут размещены в 18 плоскостях (по 40 спутников в каждой плоскости) на круговой орбите высотой около 1,2 тысячи километров от Земли.

Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основываться на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.

Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного терминала и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.

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