Российские космонавты на МКС меняют у американцев творог на крабов

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время работы на внешней поверхности Международной космической станции. Архивное фото

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время работы на внешней поверхности Международной космической станции. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские космонавты меняют у американских коллег на Международной космической станции (МКС) творог на консервы с крабами, рассказал россиянин Олег Артемьев.

В кухне США творога нет, самый ближайший аналог – cottage cheese, домашний сыр, но по структуре и вкусу он отличается от творога. Этим и вызван интерес зарубежных коллег к российскому продукту.

"Это самая обалденная вещь — крабы, на что мы меняем наш творог", — сказал космонавт на видео на своей странице в YouTube, демонстрируя консервную банку с крабовым мясом.

На видео космонавт разбирает посылку с продуктами, которые он заказал в США перед полетом на МКС. Среди заказанных Артемьевым блюд чесночная паста, вяленое мясо, тунец с приправой, утиные грудки, копченые устрицы, закуска из креветок, орешки, острая приправа, свинная отбивная на гриле, говяжья фахита и какао.

"Это вещь. Это самая вкусная вещь — это какао, потому что у нас такого какао нету", — сказал космонавт.

У космонавтов и астронавтов имеется возможность выбора блюд в дополнение к национальным основным рационам. Многократно сообщалось, что зарубежные астронавты в качестве дополнительных продуктовых бонусов выбирают блюда русской кухни.

Аналогичный выбор у экипажа МКС имеется и по выбору одежды. Они могут комбинировать форму российского и американского производства.

Артемьев отправился на МКС в марте и в сентябре должен вернуться на Землю.