В ЦНИИмаш завершили внутреннее расследование

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Внутреннее расследование Роскосмоса по ситуации в ЦНИИмаш, сотрудник которого обвиняется в госизмене, завершено, итоги не будут распространяться, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Эти выводы являются предметом рассмотрения руководства Роскосмоса и вряд ли пока мы готовы делиться этими выводами", — сказал он.

На вопрос о том, завершено ли расследование, он ответил утвердительно.

Сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев арестован по делу о госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж информацию о гиперзвуковых технологиях. Адвокат обвиняемого Евгений Смирнов ранее заявил, что следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.