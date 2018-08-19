Роскосмос ведет переговоры о полетах на МКС со странами Персидского залива

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" ведет переговоры о полете на Международную космическую станцию (МКС) со странами Персидского залива и за его пределами, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

В апреле 2019 года на МКС на российском корабле "Союз" отправиться космонавт из ОАЭ. Сообщалось, что в перспективе возможен также длительный полет их космонавта на станцию. Помимо того, сообщалось, что интерес к полету в космос на российских кораблях проявляет Бахрейн.

"Роскосмос ведет переговоры и с другими государствами и организациями, как в регионе Персидского залива, так и за его пределами, об осуществлении пилотируемых полетов на российский сегмент МКС", — говорится в сообщении.

Такие переговоры находятся на различных стадиях. "Как только будут достигнуты конкретные договоренности, будет выпущено отдельное заявление", — отметили в пресс-службе.

Ранее Роскосмос сообщал, что делегация Объединенных Арабских Эмиратов, в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и девять претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями. Два отобранных кандидата из ОАЭ на полет на Международную космическую станцию приступят к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звёздном городке ближе к середине сентября.