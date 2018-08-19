ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. НАСА предварительно дало согласие на предстартовую заправку ракеты Falcon 9 после посадки экипажа, эта процедура не представляет риска для космонавтов, сообщает портал Space News.

"При анализе мы руководствовались безопасностью наших сотрудников, и команда пришла к выводу, что это (заправка ракеты перед стартом после посадки экипажа — ред.) представляет наименьший риск", — отмечается в заявлении представителя НАСА Кэти Луэдерс (Kathy Lueders), которое приводит издание.

Ранее в сентябре 2016 года ракета Falcon 9 взорвалась при подготовке к запуску коммуникационного спутника для израильской компании. Авария произошла во время заправки ракеты. После аварии СМИ сообщили, что за несколько месяцев до взрыва экспертная комиссия НАСА выражала озабоченность в связи с тем, что заправка ракеты топливом непосредственно перед стартом, после того, как экипаж займет свои места, потенциальна опасна.

"Чтобы принять это решение, наши специалисты провели тщательный анализ наземных операций компании SpaceX, дизайн ракеты, системы экстренной эвакуации и историю работы", — отметила Луэдерс.

По ее словам, предстоящая сертификация корабля и ракеты-носителя для тестового пилотируемого полета потребует "дополнительной проверки и демонстрационных действий", в том числе до пяти "демонстраций посадки экипажа". Первый пилотируемый полет Crew Dragon намечен на апрель 2019 года, уточняет издание.

Технология SpaceX предполагает использование охлажденного топлива для получения большей тяги при старте. Для этого заправка ракеты должна происходить не позднее, чем за 35 минут до старта, что недостаточно для посадки экипажа.

Еще до взрыва сомнения в безопасности такой последовательности озвучивали ряд специалистов, одним из наиболее активных противников являлся астронавт НАСА, командир экипажа миссии Аполло-10 Томас Стаффорд. Однако компания SpaceX утверждает, что обладает технологией эвакуации экипажа в случае непредвиденной ситуации на старте.