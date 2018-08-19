Роскосмос и ОАЭ ведут переговоры о полете эмиратского космонавта на МКС

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" ведет переговоры с ОАЭ о возможности полета их космонавта на Международную космическую станцию на месяц, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщал, что делегация ОАЭ, в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и девять претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями. Два отобранных кандидата приступят к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звёздном городке ближе к середине сентября.

"Полет с участием эмиратского космонавта запланирован на апрель 2019 года. Запуск состоится на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС 12". Обсуждается также организация длительной миссии на МКС для ОАЭ на срок около одного месяца", — говорится в сообщении.

В настоящее время девять граждан ОАЭ проходят отбор в российском Центре подготовки космонавтов.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на МКС на российских кораблях "Союз" после 2020 года.

По его словам, достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30-40 суток. Они возможны после начала полетов американских частных космических кораблей, когда зарубежные астронавты начнут летать на МКС на своих кораблях и освободятся места в отечественных "Союзах".

Возможности для отправки космических туристов и космонавтов разных стран на кораблях "Союз" появятся в связи с тем, что за бюджетный счет будет создаваться по два корабля "Союз" в год, чего с учетом полетов американских частных кораблей будет достаточно для пересменки экипажей на МКС, но ракетно-космическая корпорация "Энергия" останется способной производить до четырех кораблей в год.