Астронавты НАСА и ЕКА дважды выйдут в открытый космос в сентябре

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Европейский и американские астронавты совершат два плановых выхода в открытый космос в сентябре, сообщает НАСА.

Работы по техническому обслуживанию Международной космической станции запланированы на 20 и 26 сентября. Как сообщило НАСА в блоге МКС, в пятницу астронавт Европейского космического агентства Александр Герст начал зарядку батарей американских скафандров для предстоящих работ в открытом космосе.

Вместе с ним работы проведут астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Как сообщили в НАСА, главной задачей плановых работ на внешней поверхности МКС станет замена батарей на ферменной конструкции P4. Батареи, которые предстоит установить, на МКС доставит японский грузовой космический корабль, прибытие которого запланировано на 14 сентября.