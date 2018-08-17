"Роскосмос" заказал спутник круглосуточного наблюдения Земли

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Роскосмос заказал космический аппарат "Кондор-ФКА-М" с радиолокационным всепогодным комплексом круглосуточного наблюдения Земли за 9 миллиардов рублей, говорится в госконтракте, опубликованном на сайте госзакупок.

"Цена государственного контракта устанавливается в размере 9 млрд 315 млн 519 тысяч 100 рублей", — говорится в контракте на "Доработку космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М".

Запуск спутника должен состояться до конца ноября 2025 года с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1а". Спутник изготовит НПО Машиностроения (Реутов). В связи с тем, что предприятие стало единственным участником конкурса, перед заключением контракта потребовалось разрешение антимонопольной службы.

В период с 2026 по 2028 годы по отдельному госконтракту планируется заказать второй спутник "Кондор-ФКА-М". Полностью группировка будет состоять из двух спутников. Требованиями контракта закладывается возможность их совместной работы с аппаратами "Кондор-ФКА", которые сейчас изготавливаются НПО машиностроения (Реутов, Московская область). Сроки запуска этих космических аппаратов — 2019 год и конец 2020 года.

"Кондор" — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников будут входить картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов.

Модернизированная версия "Кондора" будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки примерно в два раза — с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, новой системой сбора и передачи информации.