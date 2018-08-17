НАСА назвало астероид в честь умершей певицы Ареты Франклин

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. НАСА сообщило об орбите астероида, названного в честь ушедшей из жизни американской певицы Ареты Франклин.

Легенда соула, госпела и ритм-энд-блюза Арета Франклин скончалась в четверг в США в возрасте 76 лет.

"Мы опечалены потерей Ареты Франклин. Астероид 249516 Арета, обнаруженный нашей миссией NEOWISE и названный в честь певицы, чтобы почтить память королевы соула, продолжит вращаться вокруг Марса", — написало управление в Twitter.

Астероид "249516 Арета" составляет около четырех километров в диаметре. Он был обнаружен в 2010 году и спустя четыре года получил имя певицы.

Франклин начала карьеру в 1960-е годы, когда пела в церкви своего отца-священника. За необыкновенно сильный и выразительный голос ее прозвали "королевой соула". Франклин — одна из наиболее коммерчески успешных певиц в истории звукозаписи, ее пластинки разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров во всем мире. Она также является лауреатом 18 премий "Грэмми". Ее версия песни Respect ("Уважение") Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.