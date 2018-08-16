Космонавты задержались за бортом МКС из-за сложностей в прокладке кабелей

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Российские космонавты провели за бортом Международной космической станции на полтора часа больше, чем планировалось, из-за сложностей в прокладке кабелей для аппаратуры эксперимента ICARUS, сообщил журналистам в четверг руководитель летно-космического центра ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери.

Изначально планировалось, что Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проработают за бортом около семи часов. Перед началом выхода расчетное время составляло 6 часов 10 минут. В итоге космонавты находились в открытом космосе 7 часов 46 минут.

"Задержка главным образом возникла при прокладке кабелей. Была достаточно длинная кабельная трасса, и прокладка кабелей — это всегда сложная работа. Снаружи кабелей уже много, нужно и перемещаться, и страховаться, и прокладывать кабели, и приводить их в порядок", — сказал Калери.

Он напомнил, что из-за этого эксперимент "Тест" пришлось выполнить наполовину. Из четырех ранее установленных на поверхности станции контейнеров с микроорганизмами Артемьев с Прокопьевым забрали только два.

"Сняты два устройства-пробозаборника, остальные два остались установленными до следующего выхода", — добавил Калери, уточнив, что в 2018 году выходов в открытый космос российских космонавтов больше не планируется.

Как считает научный руководитель эксперимента ICARUS, сотрудник РКК "Энергия" Михаил Беляев, задачи выхода были чрезвычайно сложными, и космонавты с ними отлично справились.

ICARUS — российско-немецкий эксперимент по мониторингу миграций диких животных. Информация будет приходить на антенну, расположенную на МКС, с миниатюрных датчиков, которые разместят на животных.

"Тест" — серия проводящихся с 2010 года экспериментов по изучению влияния условий космической среды на жизнедеятельность микроорганизмов.