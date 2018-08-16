Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев завершили работу за бортом МКС и вернулись на станцию, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.

За время работы в открытом космосе Артемьев с Прокопьевым успели запустить четыре наноспутника – интеллектуальные умеющие общаться между собой "Танюши" №3 и №4 курского Юго-Западного университета (ЮЗГУ) и два аппарата воспитанников образовательного центра "Сириус" — SiriusSat-1 и SiriusSat-2.

Кроме этого, космонавты установили антенну российско-немецкого эксперимента по мониторингу миграций диких птиц ICARUS. С ее помощью можно будет получать данные с миниатюрных датчиков, которые установят на животных. Информация с МКС будет передаваться в ЦУП Москвы и уже оттуда распределяться участникам эксперимента.

Также Артемьев с Прокопьевым забрали установленные в августе 2017 года за бортом станции контейнеры с образцами микроорганизмов (их вернут на Землю для изучения влияния космической среды). Однако из-за затянувшихся работ по эксперименту ICARUS космонавтам пришлось ограничиться лишь двумя контейнерами, когда планировалось четыре.

При этом пришлось отказаться от последней задачи — планировалось разобрать и выбрось два отработавших блока эксперимента "Обстановка".

В ходе каждого из этапов выхода космонавты проводили панорамную съемку. Время работы за бортом составило 7 часов 46 минут.