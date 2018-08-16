Российские космонавты установили на МКС антенну для мониторинга диких птиц

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев установили во время выхода в открытый космос антенну российско-немецкого эксперимента ICARUS по мониторингу миграций диких животных и птиц, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.

Антенна будет получать информацию с датчиков, которые разместят на телах птиц. Устройства массой всего пять граммов будут вмещать в себя приемник ГЛОНАСС/GPS, радиоприемник и радиопередатчик, аккумулятор, солнечную батарею, а также датчики температуры и ускорения.

Датчики будут передавать информацию на антенну, а уже с МКС данные будут отправляться в ЦУП Москвы и передаваться в центры обработки данных участникам эксперимента.

Ранее сообщалось, что ICARUS позволит следить за птицами массой менее 200 граммов. С помощью полученных данных ученые намереваются помочь в решении экологических проблем, изучении изменения климата, сохранении биоразнообразия, контроле распространения инвазивных видов и инфекционных заболеваний, предотвращении катастрофических явлений, обеспечении безопасности воздушного движения. Бортовую аппаратуру эксперимента изготовила немецкая сторона, а РКК "Энергия" создала интерфейсы для установки этой аппаратуры на российском сегменте МКС.

Ожидается, что в после отработки эксперимента на МКС, технологию слежения за небольшими птицами и прочими животными можно будет перенести на спутники.