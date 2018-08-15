Космонавты сломали камеру Go-Pro во время выхода в космос

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции с опозданием выполняют программу выхода в открытый космос из-за поломки видеокамеры, на которую они снимают свою работу.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в соцсети Facebook перед выходом космонавтов в космос написал, что им были отправлены видеокамеры, чтобы снимать происходящее. Рогозин просил космонавтов записывать больше видео для простых людей.

"Отставание составляет 10 минут, все из-за нештатной ситуации. Произошла поломка камеры Go-Pro. Они не знали, как ее привязать, по пластиковому корпусу поломка", — рассказал в ходе трансляции на сайте Роскосмоса представитель ракетно-космической корпорации "Энергия" космонавт Александр Полещук.

Он не пояснил, в чем заключается поломка, однако дикторы сообщили, что изображение с видеокамеры одного из космонавтов идёт с помехами.

Сейчас космонавты готовятся установить на поверхности МКС аппаратуру "Икарус" для отслеживания миграции птиц.

Как сообщили РИА Новости в ракетно-космической корпорации "Энергия", речь идет о камере, которая должна была снять видео 360 градусов для телеканала RT. По словам представителя корпорации, камера успела отснять необходимое видео. "Они отработали свой ресурс, а потом вышли из строя", — сказал представитель пресс-центра РКК "Энергия". Он особо подчеркнул, что сломалась другая камера, а не та, которую поручал для съемки выхода использовать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.