Российские космонавты вышли в открытый космос

КОРОЛЕВ (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев открыли выходной люк Международной космической станции и вышли в открытый космос, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.
Открытие люка, по предварительным расчетным данным, должно было произойти в промежутке между 18.58 и 19.05 мск. Космонавты открыли выходной люк в 19.17 мск.
За это время Артемьеву и Прокопьеву предстоит вручную вывести на орбиту четыре наноспутника, установить на станции антенну российско-немецкого эксперимента ICARUS для наблюдения за миграциями птиц, забрать несколько устройств-экспонатов с микроорганизмами, которые провели около года в открытом космосе (их установили в августе 2017 года космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский).
Кроме того, космонавты разберут уже отработавшую аппаратуру эксперимента по изучению ионосферы Земли "Обстановка" и выбросят два блока, которые потом должны будут сгореть в атмосфере.
Во время каждого из этапов выхода космонавты будут вести съемку панорамной камерой.