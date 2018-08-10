На территории Центра Хруничева создадут новый "Звездный городок"

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Новый "Звёздный городок", в котором сконцентрируют всех рабочих ракетно-космических предприятий Москвы, создадут на территории Центра Хруничева, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы хотим здесь сделать новый "Звездный городок", — сказал он.

Рогозин уточнил, что на территорию Центра переведут 35 тысяч работников ракетно-космической отрасли столицы. В частности, там будут размещены филиалы вузов.

Сейчас закрытое административное-территориальное образование Звездный городок находится в 25 км к северо-востоку от Москвы. Там располагается Центр подготовки космонавтов, где готовили всех советских, российских, а также некоторых иностранных космонавтов к полётам на отечественных пилотируемых космических аппаратах, начиная с 1960-х годов.