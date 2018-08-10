Назначен новый гендиректор НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Новым генеральным директором НПО имени Лавочкина стал Владимир Колмыков, его уже представили сотрудникам предприятия, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

До этого он возглавлял красноярский завод "Красмаш", который производит баллистические ракеты "Синева" и "Сармат". На этом посту Колмыкова сменил Александр Гаврилов.

Бывший руководитель НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский находится под следствием. Его вместе с еще двумя фигурантами заключили под стражу по делу о хищении 330 миллионов рублей. С 3 августа Лемешевский ушел со своего поста.

Колмыков работал на разных должностях "Красмаша" с 1978 года, а в 2004 году возглавил предприятие. В 2015 году его назначили главой НПО "Энергомаш" — производителя ракетных двигателей. В 2016 году Колмыков стал заместителем генерального директора по техническому комплексу головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш. В том же году он вернулся на "Красмаш" в должности гендиректора.