Источник назвал предварительную дату запуска спутника связи "Благовест"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Запуск очередного спутника связи серии "Благовест", заказанного военным ведомством России, проведут 22 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Предстоящий пуск должен стать третьим в рамках создания группировки из четырех аппаратов. Первые пуски по программе "Благовест" были выполнены 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года. Четвёртый спутник планируется запустить в 2019 году.
"Поставка спутника на Байконур запланирована на середину ноября. На космодром он поступит в "высокой заводской готовности", означающей, что он не нуждается в значительном объёме проверок. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Благовест" номер 3 намечен на 22 декабря 2018 года", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что на следующей неделе группа специалистов прибудет на Байконур, где проведет подготовительный этап работ к приёму спутника: проверит технический комплекс, где будет проходить подготовка космического аппарата, выполнит тестирование аппаратуры и оборудования, уточнит рабочие графики подготовки к пуску.
Полезная нагрузка на спутники создаётся ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. После начала процесса импортозамещения ИСС сообщила о создании полезной нагрузки собственного производства, но соотношение российских и импортных комплектующих неизвестно.