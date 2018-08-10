Источник назвал предварительную дату запуска спутника связи "Благовест"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Запуск очередного спутника связи серии "Благовест", заказанного военным ведомством России, проведут 22 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Предстоящий пуск должен стать третьим в рамках создания группировки из четырех аппаратов. Первые пуски по программе "Благовест" были выполнены 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года. Четвёртый спутник планируется запустить в 2019 году.

"Поставка спутника на Байконур запланирована на середину ноября. На космодром он поступит в "высокой заводской готовности", означающей, что он не нуждается в значительном объёме проверок. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Благовест" номер 3 намечен на 22 декабря 2018 года", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на следующей неделе группа специалистов прибудет на Байконур, где проведет подготовительный этап работ к приёму спутника: проверит технический комплекс, где будет проходить подготовка космического аппарата, выполнит тестирование аппаратуры и оборудования, уточнит рабочие графики подготовки к пуску.

Телекоммуникационные спутники "Благовест" разрабатываются в компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" (ИСС) по контракту с Минобороны России на базе платформы "Экспресс-2000". Спутники способны выполнять высокоскоростную передачу данных, телерадиопрограмм, обеспечивать доступ во всемирную компьютерную сеть, телефонию. Гарантированный срок работы на орбите для космических аппаратов составляет 15 лет.

Полезная нагрузка на спутники создаётся ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. После начала процесса импортозамещения ИСС сообщила о создании полезной нагрузки собственного производства, но соотношение российских и импортных комплектующих неизвестно.