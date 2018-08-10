НАСА не стало комментировать возможные ограничения поставок РД-180

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. НАСА не комментирует угрозы России по возможному ограничению поставок в США ракетных двигателей РД-180 в ответ на новый пакет американских санкций.

"Компании, обеспечивающие запуски спутников и научных инструментов для НАСА на коммерческой основе, а также доставляющих грузы на Международную космическую станцию, отвечают за обеспечение пусковой системы, необходимой для выполнения контрактной миссии. Если некоторые детали по какой-либо причине становятся недоступны, компании несут ответственность за совершение необходимых шагов для выполнения контрактов", — заявили РИА Новости в НАСА.

Ранее из-за объявления Вашингтона о подготовке нового пакета санкций против России глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Москва в ответ может, в частности, ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180.

РД-180 используются компанией United Launch Alliance в первой ступени ракеты-носителя Atlas V. Компания пока не ответила за запрос РИА Новости о комментарии.

В конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на 1 миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отложил запрет до 2022 года. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.

В США в настоящее время запуски миссий НАСА и коммерческих спутников осуществляют три частные компании: ULA, Orbital ATK и SpaceX, флот которых составляют РН Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, Antares, а также Falcon 9 и Falcon Heavy соответственно.

В среду США объявили, что готовятся ввести новые санкции против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, которые предусматривают запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.