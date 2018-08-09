Экипаж МКС ищет течь в японском модуле станции

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Члены экипажа американского сегмента Международной космической станции ищут течь, через которую в японский модуль станции попадает жидкость, говорится в ежедневном отчете о полете станции на сайте НАСА.

Согласно отчету, утечка жидкости составляет до 20 миллилитров в сутки.

"Команда продолжает искать место утечки", — говорится в сообщении. Как уточняется в отчете, астронавты осмотрели клапан термостата, прикрыли от возможного попадания влаги стойки с научной аппаратурой, но так пока не выявили, откуда поступает жидкость. Предположительно утечка вызвана неисправностью системы терморегуляции модуля.