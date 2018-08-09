Космонавты на МКС могут доработать напильником детали, полученные с Земли

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. У экипажей международной космической станции есть мастерская со всем необходимым оборудованием для доработки деталей, которые могли бы попасть на станцию в неполном комплекте или с немного другими свойствами, чем это планировалось изначально, сообщил заместитель начальника отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Сергей Киреевичев.

"Мы доставляем им (космонавтам на станции) режущие материалы, у них есть ножовки, у них есть шуруповерты, в конце концов, даже лобзик электрический, который, действительно, если кто-то на Земле чего-то забыл, или в процессе выведения что-то потерялось, может экипаж проявить инициативу и на станции доработать это", — сказал Киреевичев в видеоролике, посвященном предстоящему выходу российских космонавтов в открытый космос.

По его словам, как на орбитальной станции "МИР" (проработавшей на орбите с 1986 по 2001 годы), так и сейчас на МКС, экипажи воспринимают станцию как свой дом, "а в доме должно быть все". Помимо вышеперечисленных инструментов, на борту есть гайки, болты, кронштейны и даже паяльник, работе с которым обучают отправляющихся на станцию.

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев должны будут выйти в открытый космос в 19.05 мск 15 августа. Большая часть времени работы за бортом (больше шести часов) будет потрачена на установку аппаратуры российско-германского эксперимента по мониторингу миграций животных и птиц ICARUS. Кроме этого космонавты запустят на орбиту разработанные воспитанниками образовательного центра "Сириус" наноспутники SiriusSat №1 и №2, спутники "Танюша" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat.

В видеоролике показано, как при поддержке наземной команды в Центре управления полетами (ЦУП), космонавты проводят тренировки на борту МКС. Также показаны тренировки в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Звездном городке. Лаборатория сейчас находится на реконструкции, поэтому Артемьев с Прокопьевым отрабатывают выход не в скафандрах "Орлан", а в водолазных костюмах.

Как отмечает в видеоролике сотрудник РКК "Энергия" постановщик эксперимента Михаил Беляев, сначала на станцию был доставлен так называемый внутренний блок – компьютер со всеми необходимыми для проведения эксперимента программами. Космонавты уже подключили его к бортовым системам МКС.

По словам Беляева, на станции работу аппаратуры проверят и отработают, чтобы потом устанавливать на автоматические спутники. "Только на станцию можно довезти аппаратуру с помощью "Прогресса" (грузового корабля — ред.), смонтировать эту антенну можно тоже только силами космонавтов, роботы пока это не умеют делать. Если что-то пойдет не так, можно доставить ЗИП – запасные какие-то части. Космонавты могут провести модификацию и мелкий ремонт", — добавил постановщик эксперимента.

"Наземная" аппаратура ICARUS включает в себя модули, которые разместят на диких птицах. Масса одного такого модуля, в который входят приемник ГЛОНАСС/GPS, радиоприемник и радиопередатчик, аккумулятор, солнечная батарея, а также датчики температуры и ускорения, составляет всего пять граммов.

Датчики будут передавать информацию на антенну, которую установят космонавты, а уже с МКС данные будут отправляться в ЦУП Москвы и передаваться в центры обработки данных участникам эксперимента. "Таким образом, ученые смогут определять влияние различных факторов окружающей среды на поведение животных, отслеживать экологическую ситуацию на маршрутах миграции и предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на Планете", — говорится в видеоролике РКК "Энергия".