Выход российских космонавтов в открытый космос продлится почти семь часов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева, запланированный на 15 августа, продлится почти семь часов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

"Начало выхода 19.05 мск, завершение выхода 01.55 мск", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время внекорабельной деятельности космонавты запустят на орбиту несколько наноспутников, в том числе разработанные воспитанниками образовательного центра "Сириус" SiriusSat №1 и №2, спутники "Танюша" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat. Основной задачей выхода должна стать установка на внешней поверхности Международной космической станции оборудования российско-германского эксперимента по мониторингу миграций диких животных и птиц ICARUS.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 2 февраля 2018 года. Тогда космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин установили рекорд по продолжительности внекорабельной деятельности для российских космонавтов, проработав за бортом 8 часов 13 минут.

Олег Артемьев прибыл на станцию на корабле "Союз МС-08" 24 марта 2018 года вместе с американцами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом. Сергей Прокопьев добрался до МКС на "Союзе МС-09" в астронавтом НАСА Сериной Ауньен и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) немцем Александром Герстом 8 июня.