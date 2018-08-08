Беспилотники "Калашникова" ищут на Восточном отработавшие ступени ракет

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты производства ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") помогают искать отработавшие ступени ракет на космодроме Восточный, сообщается на сайте Kalashnikov.media.
Как сообщили РИА Новости в концерне, контракт между "Калашниковым" (входит в Ростех) и с ФГУП "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) был заключен в 2017 году. В рамках соглашения комплексы ZALA ведут мониторинг лесопожарной обстановки в районе падения отработавших ступеней ракет, проводят их незамедлительный поиск, координируют наземные группы, помогают в организации связи в труднодоступных районах.
Специалисты компании ZALA AERO имеют большой опыт и отработанные поисковые тактики, так как с 2011 года эти беспилотники применяются на космодроме "Байконур", уточняется в сообщении.