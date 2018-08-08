Один из разработчиков "Ангары" рассказал о возможных коммерческих запусках

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Тяжелая ракета "Ангара" в текущем виде может рассчитывать на один-два коммерческих запуска в год, но в случае 20-процентного снижения ее стоимости потенциальный рынок возрастает до пяти-шести заказов ежегодно, полагает генеральный конструктор по ракетам-носителям, один из разработчиков ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.

"Анализ прогноза развития рынка показал, что при снижении стоимости пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5(М)" на 20 процентов резко повышается ее конкурентоспособность. При этом количество коммерческих запусков могло бы быть увеличено с 1-2 до 5-6 пусков в год даже с учетом эксплуатируемых и создаваемых ракеты-носителей – конкурентов на международном рынке запусков", — говорится в статье Медведева, опубликованной в научном журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

При этом Медведев рассказал, что снизить стоимость одной ракеты можно будет после ее модернизации за счет применения новых технологий, удешевляющих изготовление конструкции, таких, как сварка с перемешиванием или ротационная вытяжка донышек топливных баков.

Пока единственный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года с космодрома Плесецк.

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" установлена в 1,3 миллиарда рублей.

В нем же говорится о том, что в течение 10 лет планируется проведение 20 пусков ракет "Ангара" — по 10 для военной и гражданской программ.

В то же время себестоимость изготовления ракеты "Протон-М", на замену которому была разработана тяжелая версия "Ангары", этим же документом установлена в 1,4 миллиарда рублей (в ценах 2017 года).

Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что серийное производство ракет "Ангара" должно начаться только к 2023-2024 году.