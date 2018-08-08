Ракету "Ангара-А5М" можно удешевить на 20%, заявил один из разработчиков

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Модернизированная ракета-носитель "Ангара-А5М" может получиться на 20% дешевле, чем первый экземпляр этой ракеты, полагает генеральный конструктор средств выведения, один из разработчиков ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.

"Предварительные оценки, проведенные АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", показали, что при реализации такого подхода стоимость изготовления ракеты-носителя "Ангара-А5(М)" может быть снижена примерно на 20%", — говорится в статье Медведева, опубликованной в научном журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

По его словам, удешевить ракету можно будет путем ее модернизации, касающейся, в частности, производственного цикла. Новые передовые технологии для уменьшения стоимости изготовления конструкции, такие, как сварка с перемешиванием или ротационная вытяжка донышек топливных баков, должны снизить себестоимость ракеты.

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" установлена в 1,3 миллиарда рублей.

"Ангара –А5М" является модернизированной версией ракеты "Ангара-А5". Её создают для того, чтобы довести показатели реальной ракеты до значений, прописанных в техническом задании. В то время как разработчики рассчитывали получить грузоподъемность в 24,5-25 тонн на низкую околоземную орбиту, "Ангара-А5" справляется только с 22,3 тонны.

Еще одним отличием модернизированной ракеты от уже существующей станет её универсальность. "Ангара-А5" предназначена только для запусков автоматических аппаратов. Для пилотируемых программ планировалось использовать другую версию – "Ангару-А5П". Ожидается, что "Ангара-А5М" заменит обе эти модели.

Единственный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года с космодрома Плесецк.