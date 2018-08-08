Ракету "Ангара-А5М" можно удешевить на 20%, заявил один из разработчиков

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Модернизированная ракета-носитель "Ангара-А5М" может получиться на 20% дешевле, чем первый экземпляр этой ракеты, полагает генеральный конструктор средств выведения, один из разработчиков ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.
По его словам, удешевить ракету можно будет путем ее модернизации, касающейся, в частности, производственного цикла. Новые передовые технологии для уменьшения стоимости изготовления конструкции, такие, как сварка с перемешиванием или ротационная вытяжка донышек топливных баков, должны снизить себестоимость ракеты.
В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" установлена в 1,3 миллиарда рублей.
"Ангара –А5М" является модернизированной версией ракеты "Ангара-А5". Её создают для того, чтобы довести показатели реальной ракеты до значений, прописанных в техническом задании. В то время как разработчики рассчитывали получить грузоподъемность в 24,5-25 тонн на низкую околоземную орбиту, "Ангара-А5" справляется только с 22,3 тонны.
Еще одним отличием модернизированной ракеты от уже существующей станет её универсальность. "Ангара-А5" предназначена только для запусков автоматических аппаратов. Для пилотируемых программ планировалось использовать другую версию – "Ангару-А5П". Ожидается, что "Ангара-А5М" заменит обе эти модели.
Единственный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся 23 декабря 2014 года с космодрома Плесецк.