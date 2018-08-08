Ракеты "Протон" могут подорожать из-за сокращения производства

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Стоимость ракет "Протон-М" из-за сокращения их производства вырастет в 2-2,5 раза и сравняется по стоимости с ракетой "Ангара-А5", полагает генеральный конструктор по ракетам-носителям, один из разработчиков ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.

"Расчеты показали, что при уменьшении выпуска ракет-носителей "Протон-М" с 7 до 1-2 штук в год ее себестоимость увеличится примерно в 2-2,5 раза и составит величину, соизмеримую с себестоимостью первого образца ракеты-носителя "Ангара-А5", — говорится в статье Медведева, опубликованной в научном журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

В статье не указывается стоимость ракеты "Ангара-А5", однако говорится, что изготовление первого экземпляра ракеты шло три года и все накладные расходы предприятия за этот срок были включены в себестоимость.

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" установлена в 1,3 миллиарда рублей. При этом себестоимость производства ракеты "Протон-М", на смену которой идет "Ангара", этим же документом установлена в 1,4 миллиарда рублей (в ценах 2017 года). На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты "Протон-М" составляет примерно 65 миллионов долларов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что программа запусков ракет "Протон" будет в скором времени закрыта, а на смену им придет как раз "экологически чистая" "Ангара". По его словам, была поставлена задача построить столько "Протонов", сколько было бы необходимо для выполнения уже подписанных контрактов на запуски. После этого производство "Протонов" планируется закрыть.

В то же время в аэрокосмическом комитете министерства оборонной промышленности Казахстана (Казкосмос) сообщали РИА Новости, что запуски "Протонов" продлятся до 2026 года. А заместитель гендиректора Центра Хруничева по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов ранее сообщил РИА Новости, что в планах Центра до 2025 года стоит запуск 24 "Протонов" разных модификаций.