Первый пуск ракеты "Ангара-А5М" с Восточного запланирован на 2025 год

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Первый пуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год, ракеты с водородной ступенью "Ангара-А5В" — на 2027 год, говорится в статье генерального конструктора средств выведения, заместителя гендиректора ЦНИИмаш (головного научного института Роскосмоса), одного из идеологов ракет семейства "Ангара" Александра Медведева.

"В России наряду с уже находящимися в эксплуатации средствами выведения запланировано создание новых ракете-носителей аналогичных классов: "Ангара-А5" (масса на геопереходную орбиту 5,5 тонн; год запуска с космодрома Плесецк — 2014; год запуска с космодрома Восточный — 2021); "Ангара-А5М" (8 тонн с кислородно-водородным разгонным блоком; год запуска с космодрома Восточный – 2025), "Ангара-А5В" (13 тонн с кислородно-водородным разгонным блоком; год запуска с космодрома Восточный — 2027 г)", — говорится в материале, который опубликован в новом номере научного журнала ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение"

"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. Ракеты семейства" Ангара" производятся в Центре имени Хруничева. Как сообщалось, второй запуск тяжелой "Ангары" запланирован на 2018 год, но может быть отложен на 2019 год.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного. В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.

"Ангара-А5М" — модернизированная версия носителя, которая получит ракетные двигатели с увеличенной на 10% тягой, бортовые системы на основе отечественной элементной базы, а также ряд конструктивных отличий, направленных на снижение массы ракеты и стоимости ее изготовления.

"Ангара-А5В" — ракета с водородной третьей ступенью, что позволит этому носителю выводить на низкую околоземную орбиту груз массой 37 тонн по сравнению с 22-24 тоннами "Ангары-А5".