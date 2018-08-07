Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с индонезийским спутником

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с космодрома во Флориде с индонезийским телекоммуникационным спутником Merah Putih, сообщает специализированный портал Space Flight Now.

Запуск ракеты-носителя состоялся в 08.18 мск с космодрома на мысе Канаверал.

Для старта спутника впервые повторно используется модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5, совершившая первый старт в мае текущего года.

Заказчиком запуска является компания Telkom Indonesia. Спутник, который построила американская SSL, придет на смену вышедшему из строя в прошлом году спутнику Telkom 1.

Аппарат будет обеспечивать передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с этими странами районов Южной и Юго-Восточной Азии. Создатели рассчитывают, что он прослужит на орбите около 16 лет.