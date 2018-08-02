На низком старте: вторую очередь Восточного начнут строить в сентябре

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, а сами работы планируется начать в сентябре, сообщили РИА Новости в четверг в "Роскосмосе".

Ранее сообщалось, что контракт будет подписан "в первых числах августа".

"Подписание контракта — в конце августа, начало работ — в начале сентября", — сказали в пресс-службе.

Сроки не раз переносились

Как сообщалось, контракт на строительство инфраструктуры для ракеты-носителя "Ангара" будет подписан между "Роскосмосом" и производственно-строительным объединением "Казань". Первый старт "Ангары" с Восточного намечен на 2021 год.

Изначально планировалось, что строительство инфраструктуры для "Ангары" на Восточном начнется в начале 2018 года. Затем сроки многократно переносились. Сообщалось о начале стройки в июне, июле, затем в начале августа.

Как строили Восточный

"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.

Космодром Восточный начали строить для обеспечения независимого доступа России в космос. До этого на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур в Казахстане, который Москва арендует у Астаны.

Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации "Роскосмос" заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на Плесецке.

Строительство началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома "Свободный" в соответствии с указом президента Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.

Ввод объектов космодрома в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек).

Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса.

На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.