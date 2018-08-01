РКС приступили к созданию новой спутниковой системы глобальной связи

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Российские космические системы" приступили к работе над одним из наиболее значимых для российской космонавтики проектом — новой спутниковой системой глобальной связи.

Ранее "Роскосмос" представил концепцию спутниковой системы связи "Эфир" — российского ответа на зарубежные системы OneWeb и Starlink, — которая должна была включать 300 спутников. Впоследствии было решено развить ее в глобальную систему связи, навигации и дистанционного зондирования Земли "Сфера" в составе 640 спутников. Для этого планируется разработать специализированную Федеральную целевую программу.

"Проект, поддержанный руководством страны, предполагает формирование спутниковой группировки для обеспечения широкополосного доступа в интернет, мобильной связи, каналов для "интернета вещей". Решающим условием успешной реализации проекта станет использование эффективных методов организации работы коллектива — командной работы и современных технологий конструирования", — отмечается в сообщении РКС.

Для реализации проекта, определяющего будущее цифровой революции в экономике России, в компании сформирована новая команда. Она собрана в специально созданном Центре параллельного проектирования, размещенном в недавно реконструированном помещении. С апреля 2018 года здесь собраны специалисты, работающие над проектом спутниковой системы глобальной связи, и команда дочерней компании РКС "ТЕРРА ТЕХ", создающая новые геоинформационные сервисы на основе технологий ДЗЗ.

Рабочее пространство без перегородок в формате open space, зоны переговоров и отдыха призваны мобилизовать коллектив на командную работу, дискуссии, совместный поиск решений и мозговые штурмы. Широкоформатные экраны визуализации, как в ситуационном центре, обеспечат коллегам одновременный доступ к актуальной информации, возможность анализировать и вносить изменения в режиме реального времени. Специальное программное обеспечение позволит моделировать баллистическое орбитальное построение, радиолинии, космические аппараты, создавать экономические модели и так далее.

"Сейчас над проектом работают восемь человек — и молодые специалисты, и опытные представители старшего поколения. Команда центра координирует работу подразделений компании и внешних партнеров. Тесное взаимодействие налажено с Центром перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры, радиочастотным центром, разработчиками наземной инфраструктуры, антенных систем и другими подразделениями", — отмечается в сообщении.

Так, представитель "старой школы" — главный специалист группы координации НИОКР Игорь Николаевич Пантелеймонов уже подал 7 заявок на изобретения, 4 из них подтверждены. Один из молодых сотрудников центра — ведущий специалист центра систем спутниковой связи Александр Саушкин пришел в РКС в декабре 2017 года специально для работы над этим проектом. Он закончил МФТИ по специальности "Космические летательные аппараты", обучался по программе MBA, работал во ФГУП "Космическая связь", принимал участие в создании космических аппаратов "Kazsat-2", "Экспресс-АМ4R", "Экспресс-АМ7", "Экспресс-АМУ1", в рамках проектов работал с представителями компаний Airbus DS, Eutelsat, ГКНПЦ им. Хруничева.