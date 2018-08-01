Россия впервые представит макет сверхтяжелой ракеты на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роскосмос представит на форуме "Армия-2018" макет российской сверхтяжелой ракеты, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

В документе, касающемся экспозиции Роскосмоса, говорится, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" представит макет в масштабе один к двадцати и высотой пять с половиной метров.

Кроме того, "Энергия" планирует представить и макет новой российской ракеты среднего класса "Союз-5", из нескольких первых ступеней которой должна состоять первая ступень "сверхтяжа". Еще один "Союз-5" планирует представить и самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс". "Энергия" занимается разработкой ракеты, а на мощностях РКЦ её планируют производить.

Кроме того, на стенде Центра Хруничева, помимо различных версий ракеты "Ангара", будет представлен так называемый "Протон Средний", или "Протон-Л". Как ранее сообщал источник РИА Новости на космодроме Байконур, уже заключено контрактов на миллиард долларов на запуски этой ракеты, созданной на базе "Протона-М" путем удаления третьей ступени. В то же время ряд СМИ сообщал о возможном закрытии проекта "Протон-Л" из-за финансовых трудностей Центра Хруничева. А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что "Протоны" будут летать только в рамках уже заключенных контрактов, и в 2025 году программа прекратится.

Форум "Армия" пройдет в 2018 году в подмосковном парке "Патриот" с 21 по 26 августа.