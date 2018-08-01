"Роскосмос" на форуме "Армия" представит облик спутника-"убийцы" OneWeb

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Облик космического аппарата спутниковой системы связи "Эфир", которая в свою очередь станет частью глобальной системы "Сфера", представят публике на военно-техническом форуме "Армия-2018", говорится в контрактной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Ранее "Роскосмос" представил концепцию спутниковой системы связи "Эфир" — российского ответа на зарубежные системы OneWeb и Starlink, которая должна была включать 300 спутников. Впоследствии было решено развить ее в глобальную систему связи, навигации и дистанционного зондирования Земли "Сфера" в составе 640 спутников. Для этого планируется разработать специализированную Федеральную целевую программу.

Согласно документации "Роскосмоса", подведомственная госкорпорации компания "Российские космические системы" представит макет спутника "Эфир" массой 110 килограммов, высотой 1,5 метра, длинной 4 метра и шириной 2,8 метра. Ранее этот макет демонстрировался только на закрытой презентации системы "Эфир".

Зарубежными конкурентами "Эфира" являются реализуемые в настоящее время проекты Starlink от SpaceX, OneWeb, O3b, IridiumNEXT и ряд других.

Форум "Армия-2018" состоится с 21 по 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.