Контракт по "Ангаре" на Восточном могут подписать 8 августа

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Контракт на строительство инфраструктуры для ракеты-носителя "Ангара" может быть подписан между "Роскосмосом" и производственно-строительным объединением "Казань" на следующей неделе, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Первый старт "Ангары" с Восточного намечен на 2021 год.

"В качестве предварительной даты (подписания контракта) рассматривается 8 августа", — рассказал собеседник.

В пресс-службе "Роскосмоса" затруднились назвать сроки заключения контракта. В пресс-службе ПСО "Казань" на запрос не ответили.

В то же время источник отметил, что это не утвержденное число и все будет зависеть от согласования документов.

Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры для "Ангары" на Восточном начнется в начале 2018 года. Затем сроки многократно переносились. Сообщалось о начале стройки в июне, июле, а затем первых числах августа.

"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года.

Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.

"Восточный" космодром

Космодром Восточный начали строить для обеспечения независимого доступа России в космос. До этого на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур в Казахстане, который Москва арендует у Астаны.

Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации "Роскосмос" заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на Плесецке.

Строительство началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома "Свободный" в соответствии с указом президента Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.

Ввод объектов космодрома "Восточный" в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек).

Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса.

На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.