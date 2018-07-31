В Ярославле в августе отроют спутникостроительный корпус

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полезную нагрузку для отечественных спутников связи начнут собирать в Ярославле, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роскосмоса.
Новый корпус открывается в рамках совместного проекта концерта "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ), железногорского спутникостроительного предприятия "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" и "Российские космические системы" (РКС). Кроме того, в нем принимает участие департамент обеспечения гособоронзаказа космического направления.
"В этот день на предприятии будет запущено сквозное современное высокотехнологичное производство бортовой космической аппаратуры: от микроплат до крупногабаритных модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов", — отметили в Роскосмосе.