В Ярославле в августе отроют спутникостроительный корпус

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полезную нагрузку для отечественных спутников связи начнут собирать в Ярославле, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"Шестого августа 2018 года в Ярославле (ПАО "Ярославский радиозавод") состоится торжественное открытие и запуск корпуса сборки модулей полезной нагрузки для отечественных спутников связи", — говорится в сообщении.

Новый корпус открывается в рамках совместного проекта концерта "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ), железногорского спутникостроительного предприятия "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" и "Российские космические системы" (РКС). Кроме того, в нем принимает участие департамент обеспечения гособоронзаказа космического направления.

"В этот день на предприятии будет запущено сквозное современное высокотехнологичное производство бортовой космической аппаратуры: от микроплат до крупногабаритных модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов", — отметили в Роскосмосе.