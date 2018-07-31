Эксперт назвал контракт по РД-180 взаимовыгодным для России и США

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Желанием конкурировать с Россией и Китаем в области развития искусственного интеллекта Соединенные Штаты Америки демонстрируют намерение развязать гонку вооружений, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской консалтинговой компании Booz Allen Hamilton Джоша Салливана сообщила, что Пентагон потратит 885 миллионов долларов на развитие искусственного интеллекта, "чтобы успешнее конкурировать с Россией и Китаем". По словам Салливана, в настоящий момент министерство обороны США согласовывает условия пятилетнего контракта в сфере использования элементов искусственного интеллекта в военных целях.

"Конкуренция, конечно, должна развиваться, но, на мой взгляд, это должно быть на здоровой основе. Когда конкуренция выходит за рамки здоровой основы и преследует цель гонки вооружений, ведь гонка вооружений – это необязательно в плане вооружения, а в том числе и специалистов, электронных технологий и так далее, это вызывает некоторое недоумение. Шаги США… предполагают некоторое соперничество, носящее, на мой взгляд, деструктивный характер", — заявил РИА Новости Швыткин.

Парламентарий также усомнился в том, что США смогут конкурировать с РФ и Китаем в области развития искусственного интеллекта.

"Я думаю, что у нас достаточно много специалистов, в том числе и в этой технологии, мы идем в ногу со временем и даже опережая его, поэтому я убежден в том, что США сегодня не способны обогнать нас и Китай в этом направлении", — заявил Швыткин.