"Энергомаш" выделил средства на производство двигателей для "Союза-5"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. НПО "Энергомаш" по согласованию с Роскосмосом выделило средства из собственной выручки на подготовку к производству двигателей для новых российских ракет "Союз-5", первый старт которой предполагается в 2022 году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"По согласованию с госкорпорацией Роскосмос НПО "Энергомаш" в рамках опережающего финансирования направило часть выручки на восстановление производства двигателей РД-171МВ. Мы пошли на это намеренно, чтобы обеспечить установленные сроки по поставке первого двигателя в середине 2021 года. Речь идет не только о РД-171МВ, но и о двигателе второй ступени ракеты — РД-0124МС, который производится в Воронеже. Благодаря принятому решению, на сегодняшний день проведена закупка материалов, выполнена часть конструкторских работ", — рассказал он.

Производство первого двигателя для ракеты "Союз-5" начнется в 2019 году. В 2020 году начнутся его испытания, пояснил Арбузов.

Директор предприятия рассказал, что новая ракета "Союз-5" будет создан в том виде, в каком предполагалась на этапе эскизного проектирования: кислородно-керосиновые двигатели РД-171МВ разработки НПО "Энергомаш" на первой ступени и РД-0124МС разработки АО "КБХА" на второй ступени.

Ранее сообщалось, что, согласно госконтракту, на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа: "Феникс") Роскосмос намерен выделить 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей. За эти средства должны быть созданы ракета-носитель "Союз-5", разгонный блок ДМ, техническая инфраструктура на космодроме Байконур.

Контракт на разработку ракеты "Союз-5" был подписан между Роскосмосом и Ракетно-космической корпорацией "Энергия" 17 июля в присутствии генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, журналистов и российских атташе в зарубежье.

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