МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. NASA и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

В прошлом году комиссия из представителей обоих ведомств провела на НПО в Химках аудит. Эксперты проверяли соответствие технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям.

"Выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий", — рассказал Арбузов.

Ранее стало известно, что НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) подписали контракт на поставку в США новой партии РД-180.

От шаттлов к новым кораблям

После прекращения эксплуатации космических шаттлов США потеряли независимый доступ в космос. Сейчас американские астронавты летают на орбиту на российских "Союзах", а частные компании разрабатывают сразу несколько пилотируемых кораблей.

Так, Boeing создает многоразовый корабль Starliner (CST-100 — Crew Space Transportation). Предполагается, что запускать его можно будет с помощью разных ракет, в частности с помощью Atlas 5.

Российские РД-180 работают на первой ступени этой ракеты. Первый полет Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а на ноябрь нынешнего года назначен тестовый беспилотный старт.

РД-180 для Atlas 5

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.