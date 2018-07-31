МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. NASA и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
В прошлом году комиссия из представителей обоих ведомств провела на НПО в Химках аудит. Эксперты проверяли соответствие технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям.
"Выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий", — рассказал Арбузов.
Ранее стало известно, что НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) подписали контракт на поставку в США новой партии РД-180.
От шаттлов к новым кораблям
Так, Boeing создает многоразовый корабль Starliner (CST-100 — Crew Space Transportation). Предполагается, что запускать его можно будет с помощью разных ракет, в частности с помощью Atlas 5.
Российские РД-180 работают на первой ступени этой ракеты. Первый полет Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а на ноябрь нынешнего года назначен тестовый беспилотный старт.
РД-180 для Atlas 5
В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.
Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.
Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.