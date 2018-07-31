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В США сертифицировали российские двигатели РД-180 для пилотируемых полетов

(обновлено: 10:33 31.07.2018)
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты Atlas 5, штат Флорида. Архивное фотоСтарт ракеты Atlas 5, штат Флорида. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. NASA и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

В прошлом году комиссия из представителей обоих ведомств провела на НПО в Химках аудит. Эксперты проверяли соответствие технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям.

"Выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий", — рассказал Арбузов.

Ранее стало известно, что НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) подписали контракт на поставку в США новой партии РД-180.

От шаттлов к новым кораблям

Камера сгорания ракетного двигателя РД-180. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Бондарев рассказал, почему пора прекращать сотрудничество с США по космосу
После прекращения эксплуатации космических шаттлов США потеряли независимый доступ в космос. Сейчас американские астронавты летают на орбиту на российских "Союзах", а частные компании разрабатывают сразу несколько пилотируемых кораблей.

Так, Boeing создает многоразовый корабль Starliner (CST-100 — Crew Space Transportation). Предполагается, что запускать его можно будет с помощью разных ракет, в частности с помощью Atlas 5.

Российские РД-180 работают на первой ступени этой ракеты. Первый полет Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а на ноябрь нынешнего года назначен тестовый беспилотный старт.

РД-180 для Atlas 5

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Ракетные двигатели РД-180
© AP Photo / Maxim Marmur
Эксперт оценил представленный США "аналог" РД-180
Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.

И так сойдет!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
И так сойдет!
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Космос
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ростовский Папа
Забыли только сказать, что двигатели уже не российские, а российского производства. По информации из Википедии: "Все патенты и полные права на РД-180 принадлежали подразделению космических систем (англ. Space Systems Division) General Dynamics (США), которые в начале 1990-х были выкуплены Lockheed Martin для применения на одноразовых носителях Атлас (Атлас III и Атлас V). Так как целью программы использования двигателя являются запуски коммерческих спутников и спутников правительства США, то для соответствия поставок американскому законодательству совместным производителем РД-180 считается Pratt & Whitney."
Наши деятели от бизнеса и науки продают не только мать родную, но и технологии.
09:41
31.07.2018
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Лѣкъ Арь
"В настоящее время коммерческие компании США разрабатывают сразу несколько пилотируемых космических кораблей"

"В прошлом году комиссия из представителей NASA и ВВС США провела на НПО "Энергомаш" в Химках аудит соответствия технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям"

Это называет промышленный шпионаж.
09:42
31.07.2018
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