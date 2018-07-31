МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) заключили новое соглашение о поставке США ракетных двигателей РД-180, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

"Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180", — рассказал он.

Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas 5.

РД-180 для Atlas 5

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.