МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) заключили новое соглашение о поставке США ракетных двигателей РД-180, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.
"Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180", — рассказал он.
Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas 5.
РД-180 для Atlas 5
Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.
Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.