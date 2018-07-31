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Россия заключила контракт на поставку в США шести двигателей РД-180

(обновлено: 09:24 31.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРакетные двигатели РД-180. Архивное фотоРакетные двигатели РД-180. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) заключили новое соглашение о поставке США ракетных двигателей РД-180, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

"Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180", — рассказал он.

Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas 5.

РД-180 для Atlas 5

Камера сгорания ракетного двигателя РД-180. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его: стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ракетные двигатели РД-180
© AP Photo / Maxim Marmur
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Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.

И так сойдет!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
И так сойдет!
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Космос
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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My Spirit
- Мы не отменим санкции! Мы ни за что не признаем Крым вашим! Мы будем и дальше высылать ваших дипломатов и арестовывать ваших людей!
- Да фигня! Мы повысим НДС. пенсионный возраст, придумаем еще парочку налогов... Двигатели ракетные не желаете, а то у вас их так и нет?
- Двигатели? О да, конечно! Нам без них нашу военную космическую программу никак не освоить!
- Да без проблем, пока шесть штук держите.
- Благодарим. Ах да, чуть не забыли - Северному потоку 2 мы и дальше будем препятствовать. Ничего личного - только бизнес.
- Да мы понимаем.
08:34
31.07.2018
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rmgt1
Вот так они и на луну летали... но цель свою сделали - весь мир им верил и многие продолжают верить.
08:28
31.07.2018
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