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Космос

Производство двигателей для ракет "Протон" прекратят до конца года

(обновлено: 07:10 31.07.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСборка ракет-носителей Протон в центре имени ХруничеваСборка ракет-носителей Протон в центре имени Хруничева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" прекратится до конца текущего года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Пуск ракеты-носителя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что поставил задачу прекратить производство "Протонов" после выполнения имеющихся контрактов и далее летать только на "Ангаре".

"Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет "Протон", со следующего года эти двигатели производиться уже не будут", — сказал Арбузов.

В этой связи, пояснил он, стоит задача загрузить производителя двигателей "Протон-ПМ" другими заказами, в том числе связанными с диверсификацией: продукцией топливно-энергетического комплекса, испытаниями газотурбинных установок на базе авиационных двигателей, сборкой и испытаниями газотурбинных электростанций, производством деталей насосов для изготовителей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли.

"Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия (Новые Ляды) с учетом современных организационных, технологических и логистических принципов", — рассказал Арбузов.

Космодром Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Источник сообщил о возможном переносе запуска спутника "Благовест"
Как сообщалось ранее, на Воронежском механическом заводе, производящем двигатели для ракет "Протон" в 2016 году были выявлены проблемы в используемом при производстве ракетных двигателей припое. В этой связи в 2017 году на переборку были отправлены 74 двигателя: для второй и третьей ступеней "Протонов". Причиной обнаружения проблем стали замечания при пуске ракеты "Протон" 9 июня 2016 года и авария ракеты "Союз-У" 1 декабря того же года. Завод 2 апреля заявил о завершении проверки двигателей, которые имели производственные дефекты.

Сам Воронежский завод после череды аварий и переборки 74 двигателей внедрил на производстве видеоэндоскопы и гаечные ключи, которые передают усилия затяжки в общую базу данных по заводу. Запланировано выделение 147 миллионов рублей на средства объективного контроля. В работу уже внедрены семь современных эндоскопов с функцией фото- и видеофиксации, 59 новых цифровых моментных ключей, которые позволяют регистрировать момент затяжки и выдают данные в общую систему, электронные твердомеры, анализаторы состава металлов и другой цифровой измерительный инструмент.

Как сообщалось, завод войдет в состав новой интегрированной структуры под головным управлением НПО "Энергомаш", который объединит все предприятия ракетного двигателестроения России. В состав холдинга уже включены АО КБХА и "Протон-ПМ", а до конца года, кроме Воронежского завода, туда должны войти КБХМ имени Исаева и НИИМаш.

В ближайшие месяцы предприятие также получит 3D-сканнер для бесконтактных измерений деталей, оборудование для фотофиксации процессов сборки и другое оборудование в рамках "дорожной карты".

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Космос
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5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Прокофьевmaslopup
maslopup, если завершают производство «протонов», то увеличивают производство «Ангары». Ну а газотурбинную технологию тоже надо развивать, чтоб наконец не быть зависимым от Сименса
07:48
31.07.2018
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