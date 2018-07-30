23:1330.07.2018
(обновлено: 23:24 30.07.2018)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители России в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды, когда произойдет частичное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
"Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды", — говорится в сообщении.
По прогнозам Международной метеорной организации, можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.
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