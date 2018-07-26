МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Инженеры самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" придумали новый способ доставки наноспутников на орбиту – в переходном отсеке ракет семейства "Союз-2" в качестве попутной нагрузки при запусках более крупных аппаратов, сообщил РИА Новости врио гендиректора "Прогресса" Дмитрий Баранов.

Переходный отсек соединяет верхнюю ступень ракеты (в случае с "Союзами-2.1а и —2.1б", это третья ступень) с космической головной частью, состоящей из разгонного блока и закрепленных на нем спутников. Этот отсек отстреливается при отделении "разгонника" от верхней ступени ракеты.

Сейчас наноспутники в качестве попутной нагрузки размещают на специальной раме, которая крепится к разгонному блоку и основному космическому аппарату. Запуск спутников внутри переходного отсека пока никем не проводился.

"Принципиальная возможность размещения в переходном отсеке ракеты-носителя попутной нагрузки имеется и РКЦ "Прогресс" готово к взаимодействию с потенциальными заказчиками", — сказал Баранов.

При этом он не уточнил, сколько спутников можно будет так разместить, сославшись на то, что количество и размер спутников "будут определяться по результатам проработки вопросов с заказчиком".

Российский рекорд по количеству доставленных одной ракетой на орбиту спутников был установлен 14 июля 2017 года, когда "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" вывел на 3 различные орбиты 73 спутника.