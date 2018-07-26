НАСА объявит состав экипажей Starliner и Crew Dragon на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. НАСА завершило отбор астронавтов, которые совершат первый полет на строящихся пилотируемых кораблях Starliner и Crew Dragon, их имена будут объявлены на следующей неделе, сообщило ведомство.

"НАСА объявит состав экипажей для тестовых пилотируемых полетов и первой миссии после завершения процесса сертификации для обеих компаний — Boeing и SpaceX", — сообщило ведомство. Boeing создает пилотируемый корабль CST-100 Starliner, SpaceX строит пилотируемую версию грузового корабля Dragon.

Имена прошедших отбор и утвержденных в будущий экипаж астронавтов будут объявлены 3 августа.

После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз". Ожидается, что Boeing и SpaceX совершат первый пилотируемый полет в 2019 году.