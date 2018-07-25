На Марсе обнаружили подземное озеро с жидкой водой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подледное озеро с жидкой водой на Марсе обнаружено учеными с помощью радара Marsis, установленного на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс", сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Исследования ученых финансировались Итальянским космическим агентством и НАСА. Согласно данным исследования, способом совершить прорыв в поисках жидкой воды на Марсе стало радиоэхозондирование. Таким образом было обнаружено озеро шириной около 20 километров, которое расположено у южного полюса планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.
По информации издания, ученые проводили исследования в регионе планеты у южного полюса с 29 мая 2012 года до 27 декабря 2015 года с помощью низкочастотного радара Marsis, задачей которого является поиск жидкой воды и водяного льда на поверхности Марса с помощью излучения электромагнитных волн и изучения отраженного сигнала. С помощью радара исследователи обнаружили аномально яркие области, которые отражают сигнал лучше, чем соседние. Ширина этой области составляет примерно 20 километров.
Как отмечает один из ведущих авторов исследования из университета Болоньи в Италии Роберто Оросей, такое озеро может быть не единственным на поверхности планеты и возможно наличие других водоемов на южном полюсе планеты. "Данные показывают вероятность того, что это озеро — не единственная находка. Мы действительно нашли яркие участки в других районах", — приводит слова Оросея издание Popular Mechanics.