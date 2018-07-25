На Марсе обнаружили подземное озеро с жидкой водой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подледное озеро с жидкой водой на Марсе обнаружено учеными с помощью радара Marsis, установленного на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс", сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ранее ученые, изучая снимки Марса, сделанные зондом Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили темные полосы шириной 0,5-5 метров на некоторых склонах планеты. Ученые предположили, что полосы оставлены потоками воды. Позже марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты древние высохшие озера.

Исследования ученых финансировались Итальянским космическим агентством и НАСА. Согласно данным исследования, способом совершить прорыв в поисках жидкой воды на Марсе стало радиоэхозондирование. Таким образом было обнаружено озеро шириной около 20 километров, которое расположено у южного полюса планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.

По информации издания, ученые проводили исследования в регионе планеты у южного полюса с 29 мая 2012 года до 27 декабря 2015 года с помощью низкочастотного радара Marsis, задачей которого является поиск жидкой воды и водяного льда на поверхности Марса с помощью излучения электромагнитных волн и изучения отраженного сигнала. С помощью радара исследователи обнаружили аномально яркие области, которые отражают сигнал лучше, чем соседние. Ширина этой области составляет примерно 20 километров.

Исследователи пишут, что анализы сигналов радара показывают, что характеристики яркого участка совпадают с характеристиками объектов, в которых есть вода. "Мы определяем этот участок как … область с жидкой водой на Марсе", — пишут авторы исследования.

Как отмечает один из ведущих авторов исследования из университета Болоньи в Италии Роберто Оросей, такое озеро может быть не единственным на поверхности планеты и возможно наличие других водоемов на южном полюсе планеты. "Данные показывают вероятность того, что это озеро — не единственная находка. Мы действительно нашли яркие участки в других районах", — приводит слова Оросея издание Popular Mechanics.