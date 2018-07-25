Эксперт оценил кадровые решения Рогозина в "Роскосмосе"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назначает руководителями ключевых предприятий отрасли специалистов, выросших из инженерных специальностей, что можно приветствовать, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

По инициативе Рогозина на предприятиях отрасли начаты "точечные" кадровые перестановки. Так, в конце мая с поста Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) ушла Рано Джураева, ее в качестве и.о. сменил Андрей Охлопков, курировавший проект создания ракет-носителей "Ангара" в Центре имени Хруничева.

Кроме того, сменилось руководство Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс": гендиректором был назначен Дмитрий Баранов, сменив на этом посту обвиняемого в превышении должностных полномочий Александра Кирилина. Глава Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев подал заявление об увольнении, и.о. генерального директора предприятия назначен главный конструктор пилотируемых космических комплексов Сергей Романов. В структуре самого "Роскосмоса" Николай Севастьянов занял место первого заместителя гендиректора Александра Иванова (который остался работать в госкорпорации в качестве председателя государственных пусковых комиссий).

"Однозначно говорить пока сложно, но с некоторыми назначениями я полностью согласен. Да, Рогозин действительно привел к руководству тех людей, которые действительно разбираются. Вот, в частности, в РКК "Энергия", если Сергей Романов, исполняющий сейчас обязанности, будет назначен гендиректором предприятия, то это действительно специалист. Он всю жизнь работает в отрасли с момента окончания института, прошел путь от простого инженера до главного конструктора пилотируемых комплексов, так что здесь спорить не с чем, можно просто согласиться", — сказал академик.

Он выразил надежду, что другие назначения проводятся в том же ключе.

"Хотя в отношении Николая Севастьянова у меня есть определенные вопросы, изначально он тоже инженер с опытом руководства крупным предприятием. А вообще посмотрим, как они себя на новых должностях проявят и какие еще изменения произойдут в отрасли. Тогда уже можно будет говорить, правильную ли кадровую политику выбрал новый руководитель "Роскосмоса" или нет. Пока же все более-менее правильно", — заключил Железняков.