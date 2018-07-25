Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии с десятью спутниками

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии с десятью коммуникационными спутниками Iridium, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии в 14:39 мск в среду. Она выводит на орбиту очередную партию из десяти спутников.

Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения, аппараты предназначены для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium. После сегодняшнего запуска число спутников достигнет 65 из 75 запланированных. Предыдущий запуск серии спутников Iridium компанией SpaceX состоялся в конце мая.

В ходе текущего старта SpaceX предпримет попытку сохранения носового обтекателя ракеты-носителя. Дорогостоющую деталь попытается "поймать" в специальную сеть корабль Mr. Steven. Ранее две подобные попытки завершались неудачей, носовой обтекатель приводнялся неподалеку от корабля. Компания также планирует совершить посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 на баржу в Тихом океане.