Во Французской Гвиане запустили ракету Ariane 5 со спутниками Galileo

ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Ракета-носитель Ariane 5 с четырьмя спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Старт состоялся в понедельник в 08.25 по времени Куру (14.25 мск). Запуск стал четвертым стартом с этой площадки с начала года.

Четыре спутника Galileo (с 23-й по 26-й) попарно отделятся от ракеты через 3 часа 36 минут и через 3 часа 56 минут соответственно.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo — европейский аналог американского GPS и российского ГЛОНАСС. Планируется, что число спутников, выведенных на орбиту в рамках проекта Galileo, к 2020 году достигнет 30. Общая стоимость проекта Galileo оценивается в 7 миллиардов евро. Ввод системы в эксплуатацию изначально планировался на 2008 год.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-ное — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков космических аппаратов ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.