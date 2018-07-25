Центр Хруничева завершил разработку концепции многоразовой ракеты

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Центр Хруничева завершил разработку предложения по созданию многоразовой ракеты и передал документы на оценку в головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, сообщили РИА Новости в дирекции по коммуникациям Космического центра Хруничева.

"Материалы по многоразовой тематике переданы в ЦНИИмаш. Там должны их изучить и дать свое экспертное заключение", — сказали в дирекции.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева выполняет проектно-поисковые исследования по ракетам-носителям с многоразовыми первыми ступенями. Рассматриваются различные схемы, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени.

Это не первый проект в области многоразовых ракет, разрабатываемый в России. Ранее сообщалось, что Фондом перспективных исследований совместно с Роскосмосом и Объединенной авиастроительной корпорацией завершено аванпроектирование легкой многоразовой ракеты. Разработчики опираются на исследования, проведенные в Центре Хруничева в начале 2000-х и в 2011–2013 годах по созданию многоразового крылатого блока для ракет "Ангара". Тогда создание крылатой ракеты признали экономически нецелесообразным шагом.

О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса "Союз-5SL" заявила групп S7, владеющая проектом "Морской старт". Проект многоразовой ракеты "Корона" разрабатывают также в Государственном космическом центре имени Макеева.

В настоящее время возвращаемые ступени в своих ракетах используют только американские компании Blue Origin и SpaceX. Они возвращаются на Землю и совершают посадку на своих ракетных двигателях.

В апреле, находясь на должности вице-премьера правительства, Дмитрий Рогозин заявил, что из-за географических причин Россия не может создать ракеты, как у Илона Маска, а должна использовать крылатую схему. По его словам, SpaceX запускает ракеты с Мыса Канаверал и "ловит" ступени на морскую платформу, а в российских географических условиях такой платформы быть не может.